O acidente aconteceu na perimetral auxiliar Rogério Silva, em Alta Floresta, pouco após às 15h desta sexta-feira (16), envolvendo um veículo Siena e uma carreta de carga seca. Danos materiais de grande monta foram registrados, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar acionados para atender o caso.



O veículo Siena era ocupado por duas mulheres e uma criança, seguia na perimetral sentido bairro Cidade Alta para o centro do município. Na curva, logo após o Campus da UNEMAT, a mulher acabou invadindo a contramão da direção, se chocando contra a carreta que seguia em sentido contrário.



Com o impacto, o veículo Siena rodou na pista, tendo a roda dianteira do lado do motorista arrancada. O tanque da carreta ficou amassado, comprometendo o seu deslocamento. O acidente parou o trânsito no local por alguns minutos.



A mulher que conduzia o veículo apresentava sinais visíveis de embriaguez alcoólica. Sendo socorrida pelo Corpo de Bombeiros.