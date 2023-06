O grave acidente foi registrado, ontem à noite, no trecho da rodovia federal entre Itaúba e Sinop, envolvendo a caminhonete VW Amarok e o GM Spin. O pastor Cristiano Pinheiro, e Brunna Teixeira Clemente Perciliano, 23 anos, que estavam no Spin, faleceram no local.

Segundo informações registradas pela Polícia Civil no boletim de ocorrência, a Amarok seguia sentido Sinop, quando “possivelmente invadiu a pista contrária para realizar uma ultrapassagem em local de faixa contínua e colidiu frontalmente com a Spin”.

Cristiano conduzia o automóvel e, Brunna, que segundo a polícia, estava grávida de oito meses, não resistiram aos ferimentos. A pastora Regiane Teixeira, de 38 anos, esposa de Cristiano e mãe de Brunna, também ocupava o veículo e foi socorrida pelo resgate da concessionária em estado grave e encaminhada ao hospital regional de Sinop. O condutor da caminhonete sofreu escoriações e foi levado a unidade de saúde.

Com o violento impacto os dois veículos tiveram a frente totalmente destruída. O local foi isolado para trabalhos da Perícia Oficial e Identificação Oficial (Politec). Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal para passar por exames de necropsia e Identificação Oficial.

O pastor Cristiano e Brunna eram moradores de Terra Nova do Norte. A prefeitura do município comunicou pesar pela mortes. “Desejamos melhoras para a pastora Regiane e forças para todos os familiares e amigos neste momento de tristeza e dor”.

A Igreja Batista do Avivamento também emitiu uma nota de pesar. “É com profundo pesar que lamentamos a perda do pastor Cristiano e de Bruna que partiu deixando um vazio em nossos corações”.