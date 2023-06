Uma jovem acionou a Polícia Militar neste domingo (18) para denunciar o tio, que há dois dias estava fazendo ameaças e importunando sexualmente a jovem e sua mãe. O homem acabou detido e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil de Alta Floresta para as devidas providências.



Conforme registro da PM, o chamado ocorreu às 15h no setor G, as vítimas, mãe e filha com 36 e 18 anos, foram localizadas na residência informada, o suspeito havia deixado o local. A jovem passou a relatar que o suspeito é seu tio, cunhado de sua mãe, que está na residência com as duas mulheres e que já na noite de sábado apresentou atitude inconveniente com a jovem.



A jovem relatou que o tio estava sendo violento, fazendo ameaças de morte e insinuações sexuais. Que neste domingo, o pai da vítima não estava em casa, que ingeriram bebidas alcoólicas e a jovem se recolheu no início da tarde, após a sua mãe deitar na varanda da casa e dormir. Em dado momento a jovem se levantou e saiu na varanda, flagrando o tio sobre a mãe.



O suspeito estava sobre a mulher, que dormia, a apalpando e "mexendo" em suas vestes. Ao perceber a jovem, o suspeito gritou, a mãe então acordou e o suspeito deixou o local. A Polícia Militar foi então acionada.



Momentos depois, o suspeito, de 34 anos, retornou na residência e acabou sendo detido. Conduzido à Central de Operações da Polícia Militar, o caso foi registrado como estupro tentado e ameaça.