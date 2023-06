Corpo de Bombeiros foi acionado após às 18h neste domingo (18) para atender um caso de incêndio em residência no bairro Jardim Universitário. Danos materiais foram registrados na área de serviço do imóvel, as residências vizinhas também receberam rescaldo a fins de evitar o risco.



O caso foi registrado no município de Alta Floresta, o proprietário da residência informou aos militares que houve um curto circuito na área de serviço, que deu início ao incêndio. Todo o madeiramento e parte do telhado da área de serviço foi consumida pelas chamas.



Os militares realizaram o rescaldo das paredes da residência e das residências vizinhas para evitar a propagação das chamas, que foram debeladas.