“Eu não tinha conhecimento básico nenhum de finanças ou de economia e muito menos de investimentos. Passei muito tempo trabalhando no vermelho e no sufoco”, lamenta a altaflorestense, Eunice da Silva Oliveira, participante do curso de Educação Financeira para o Consumidor, que foi uma realização da Prefeitura de Alta Floresta, através da Secretaria de Governo, Gestão e Planejamento, com organização do Procon, unidade Alta Floresta.

Assim como a Eunice, de acordo com a Empresa Brasileira de Comunicações (EBC), órgão vinculado ao Governo Federal, em abril deste ano, o Brasil chegou a 78,3% de famílias com alguma dívida com até três meses em atraso. O fato acende o alerta, considerando que a taxa está 1,2% acima do que foi registrado em abril de 2022.

Por ser um projeto piloto, em um primeiro momento, foram formadas duas turmas. O curso teve início em 3 de fevereiro e término em 2 de junho. Inicialmente eram 36 participantes, sendo que 24 concluíram o curso e 21 já estão investindo na B3 – bolsa de valores –.

Considerando o número de investidores ativos na B3, esse curso torna-se ainda mais importante. De acordo com a B3, em 2018, o número de investidores pessoa física era de 700 mil e, em dezembro de 2022, foi atingida a marca de 5 milhões de investidores, ou seja, um aumento superior a 700%. Embora houvesse um aumento significativo, considerando a população brasileira, e se comparado a outros países, o nosso número de investidores na bolsa de valores, ainda é tímido.

Diante do exemplo da situação de Eunice, surgiu, internamente no Procon, a proposta de realizar um curso de educação financeira, que fosse voltada as famílias. A partir daí, a coordenadora de educação financeira, Rosely Fernandes, elaborou um projeto, prontamente aprovado pela coordenadora do Procon Adelina Amorim, que posteriormente, remeteu ao secretário de Governo, Gestão e Planejamento, Robson Quintino, que deu parecer favorável.

O curso teve como pilares: inteligência emocional, trabalho é gerador de renda, inteligência financeira, investimentos em renda fixa e variável, gerenciamento de risco, contabilidade básica, tributação básica, entre outros. “Quando você ensina, você aprende. Foi muito gratificante pode realizar esse curso. Agradeço ao apoio de todos”, agradece Rosely Fernandes.

Para a Coordenadora do Procon, Adelina Amorim, sem o apoio da Gestão Pública Municipal, nada seria possível. “O Robson nos deu todo o apoio. Temos procurado desenvolver um trabalho amplo, que nos aproxime mais da comunidade. É importante quando levamos conhecimento aos consumidores. Nosso trabalho é muito amplo”.

Com a alta da inflação, incentivo crescente ao uso do cartão de crédito e novos produtos e serviços dos bancos e fintechs, são fatores que tem contribuído para esse endividamento, segundo a economista da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Izis Fereira. Essa iniciativa do Procon, possibilita aos participantes uma reflexão sobre seus hábitos, e com isso, podem partir para uma mudança.

O vice-presidente da Câmara de Vereadores e presidente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, Claudinei de Souza Jesus, destaca que é gratificante ver que as pessoas estão vivendo uma nova etapa em suas vidas. “É gratificante estar aqui e ver esse trabalho de educação financeira”, parabeniza.

Para o secretário de Governo, Gestão e Planejamento, Robson Quintino, os trabalhos do Procon está contribuindo com o crescimento das famílias. “As pessoas veem o Procon como um órgão reativo, mas, hoje, vemos um órgão que vai além. Ao promover esse curso, tornou-se um órgão ativo, que leva o conhecimento para as pessoas. É gratificar ver um auditório cheio em plena sexta-feira. É gratificante estar a frente de uma pasta que tem feito tanto. E, como é gratificante ver uma equipe como essa do Procon fazendo tanto pelas pessoas”, finaliza.