Militares do 5º Pelotão efetuaram a apreensão de uma arma de fogo com munições, após um homem de 36 anos ser apontado como suspeito de agredir os dois enteados menores de idade. As crianças foram retiradas da família e permaneceram sob cuidados do Conselho Tutelar do município de Nova Bandeirantes.



Conforme registro da Polícia Militar, o chamado partiu da escola estadual do Distrito Paraíso do Norte, onde a diretora da unidade relatou que os irmãos de 08 e 12 anos pediram ajuda, pois no último dia 15 de junho um deles foi agredido pelo padrasto com um cabo de vassoura. A criança apresentava ferimentos no rosto devido às agressões sofridas.



Na escola, a direção e conselheiros tutelares relataram que este não é o primeiro episódio de agressão do padrasto contra os dois menores, que boletim de ocorrência já foi registrado em outra ocasião. As crianças relataram ainda, que na residência havia uma arma de fogo.



Em diligências até a residência, o suspeito não foi localizado, mas no interior da residência havia uma arma de fogo tipo espingarda calibre .38 com duas munições intactas e quatro deflagradas. As crianças foram levadas e ficaram sob responsabilidade do Conselho Tutelar, o caso foi registrado e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.