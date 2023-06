O caso foi registrado na noite deste domingo (18) no município de Alta Floresta, a dupla foi detida com várias porções de produto entorpecente após apresentar atitude suspeita conduzindo uma motocicleta no centro do município. A dupla foi detida e conduzida à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.



Conforme registro da Polícia Militar, a equipe de Força Tática realizava rondas de rotina pouco após às 22h, quando visualizou um jovem em uma motocicleta Pop tentando deixar o pátio de um posto de combustíveis, enquanto um segundo motociclista conseguiu se evadir. Ao ser abordado, em posse do jovem foi localizada algumas porções de produto entorpecente.

O jovem afirmou que possuía mais produtos em sua residência e que podia identificar a localização do jovem que deixou o local. Na residência do abordado foram encontradas várias porções do produto embalado e pronto para o comércio.

O segundo suspiro foi localizado e abordado. A dupla foi então conduzida e o boletim de ocorrência registrado como tráfico ilícito de drogas. Diante dos fatos, os jovens, ambos com 18 anos, foram conduzidos à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil junto com o produto apreendido, sendo 31 porções análogas a pasta base, 01 porção análoga a cocaína e R$ 37,00 em moeda corrente nacional.