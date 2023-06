19 de junho foi dia de Paralisação na Educação Municipal. Mais de 100 professores de Alta Floresta amanheceram em frente ao Paço Municipal para cobrar o piso salarial de mais de 4.420 reais e garantir outros direitos constituídos no Plano de Carreira Cargos e Salário, o PCCS.



Presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público, unidade Alta Floresta, a vereadora Ilmarli Teixeira quando usava o microfone em frente à entrada principal do Executivo, dizia esperar a manifestação do prefeito Chico Gamba, pois os profissionais da educação, sendo eles professores, diretores, servidores administrativos, técnicos e apoiadores, cobravam ali, o que lhes é de direito e já anunciando que se não fossem ouvidos, estariam em breve deflagrando uma greve por tempo indeterminado.



O prefeito Chico Gamba logo chegou ao prédio do executivo e tomou ciência da manifestação, não questionado o momento dos professores e prometendo sempre um diálogo aberto com a educação. Mas assegurou que o município tem cumprido seus compromissos com o setor, arcando ainda mais que o piso nacional a contar por horas.



Conforme o município, o piso nacional contando 40 horas semanais pagar os mais de 4420 reais. São cerca de 110 reais por hora. Já Alta Floresta, que ultrapassar os 3.800 reais como piso dos servidores, aponta que paga mais de 129 reais por hora quando no contrato dos servidores é baseado em 30 horas semanais. “Mas compreendemos o manifesto. Não vou questionar, mas vamos estudar novas formas para não deixar que ninguém seja penalizado”, finalizou.