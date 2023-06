professora procurou a Central de Operações da Polícia Militar para relatar o desacato do aluno, informando não ser a primeira vez que o menor apresenta atitudes como esta quando é contrariado por professores.



Conforme registro da PM, a professora de 35 anos informou que o aluno, um garoto de 12 anos, utilizava o aparelho celular durante a sua aula e que pediu ao menor que guardasse o aparelho. O menor não gostou do pedido e começou a discutir com a professora, dizendo "caramba" e dizendo à professora para "ir tomar no c*".



A professora afirmou que toda vez que o aluno é contrariado, apresenta este tipo de atitude, com todos os professores, motivo pelo qual buscou registrar o ocorrido.

O caso foi encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.