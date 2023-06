Em um gesto nobre de solidariedade e amor ao próximo, os servidores públicos municipais de Alta Floresta doaram de forma espontânea R$ 34.375.000,00 para o Hospital de Amor de Barretos.

O valor da doação foi apresentado durante o 20º Leilão Direito de Viver realizado no domingo (18), no Rotary Club, pela Comitiva do Bem. A doação espontânea dos servidores públicos municipais foi arrecada por uma comissão de servidores públicos que realiza esse trabalho junto aos demais servidores há vários anos no município.

Durante o anúncio da doação, o presidente da Comitiva do Bem, Valmir Valverde, destacou e agradeceu o gesto solidário dos servidores públicos. “É um trabalho de formiguinha, todos os funcionários doam um pouco que é descontado na folha de pagamento e a comissão faz esse trabalho magnifico, muitíssimo obrigado pela parceria, é uma parcela de dedicação, de trabalho em equipe que levou a atingir esse objetivo”, enalteceu.

Valmir Valverde leu uma carta de agradecimento da Comissão Organizadora que representa os servidores públicos na Comitiva do Bem do Hospital de Amor de Barretos. Na carta, a comissão agradeceu todos os funcionários públicos e colaboradores que fizeram a doação espontânea em prol do Hospital de Amor.

“Fazemos nosso trabalho sempre da melhor maneira com intuito de ajudar e de tentar aliviar o sofrimento das pessoas. Então, para quem fez sua doação seja ela qual for, só reforça que todo nosso empenho para a causa, só aconteceu pela sua ajuda, com isso gera uma demonstração de carinho e gratidão. Obrigado. Motivação, parceria, dedicação e trabalho em equipe foi o que nos levou a atingir nosso objetivo”, ressaltou a comissão ao concluir a carga agradecendo os servidores públicos pelo esforço.

A Comissão Organizadora é formada por Andréia Rocha, Angela Camurssi, Helena Sampaio, Jobes Camurssi, Márcia Ferraz, Odete Censon e Lindomar Arcanjo Leal.

O resultado do 20º Leilão Direito de Viver também foi altamente positivo. Considerado um dos maiores eventos em prol do Hospital de Amor de Barretos, este ano o leilão teve como resultado a arrecadação de R$ 1.915.090,00.