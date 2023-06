Dois adolescentes foram apreendidos na madrugada desta quarta-feira (21) após anunciarem um roubo em residência e as vítimas reagirem ao perceber que a dupla estava em posse de um simulacro de arma de fogo. A dupla fugiu do local da tentativa de roubo deixando uma bicicleta para trás, voltando mais tarde para buscar, quando foi surpreendida e apreendida pela Polícia Militar.



O caso foi registrado no bairro Jardim Flamboyant, em Alta Floresta. A Polícia Militar foi acionada informada de um roubo tentado, no endereço as vítimas relataram que tiveram a casa invadida por dois elementos, um deles de arma em punho, que anunciaram o roubo na residência ao lado. Quando a dupla seguiu para a residência ao lado e anunciou o roubo, as vítimas perceberam que se tratava de uma arma de brinquedo (simulacro).



As vítimas partiram para cima dos suspeitos, que acabaram fugindo, deixando o simulacro e uma bicicleta para trás. Após os relatos das vítimas, a guarnição permaneceu em ponto estratégico aguardando o retorno dos suspeitos para buscar a bicicleta, por volta de 01h da manhã a dupla retornou em uma motocicleta.



Ao perceber a presença dos militares, o garupa desceu da motocicleta se embrenhado em área de mata, o condutor fugiu em Alta velocidade, sendo acompanhado. Em alguns trechos seguindo na contramão da direção, pulando quebra-molas e acabou abordado na Avenida Amazonas. Quando foi constatado se tratar de um menor de idade.



O suspeito abordado foi apreendido e levado para reconhecimento, as vítimas reconheceram como sendo um dos envolvidos na tentativa de roubo momentos antes. O segundo suspeito, também menor de idade, foi localizado escondido em uma construção, sendo também reconhecido pelas vítimas.



Diante dos fatos, os menores com idades de 14 e 15 anos, foram apreendidos, o caso registrado como roubo tentado e direção perigosa de veículo, a dupla conduzida à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.