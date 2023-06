Esse título representa um reconhecimento das organizações sem fins lucrativos pelos serviços prestados à sociedade.

O Instituto Centro de Vida (ICV) foi declarado uma entidade de utilidade pública de Alta Floresta em sessão da Câmara de Vereadores do município na última terça (20). Todos os parlamentares presentes votaram pela aprovação do projeto de lei de número 042/2023, de autoria da vereadora Ilmarli Teixeira (PT).



Em sua fala, a vereadora pontuou que o ICV tem um reconhecimento em nível nacional e internacional e coloca Alta Floresta no radar das políticas ambientais com práticas inovadoras e sustentáveis.



“O ICV busca apresentar que é possível conciliar as agendas ambientais e produtivas e a agricultura familiar. Nós, Alta Floresta, precisamos urgente de políticas públicas voltadas ao meio ambiente. É com grata satisfação que eu peço o voto dos nobres edis, para tornarmos esse instituto de utilidade pública e, na sequência, darmos a esse instituto um espaço público para que construa sua sede própria.”



O vereador Zé Eskiva (PL) também pediu espaço de fala durante a votação do projeto de lei. Ele afirmou que o ICV talvez seja o maior exemplo em Alta Floresta de instituições que fazem a diferença não só no município, como também no mundo.



“Quando a gente coloca utilidade pública municipal, ainda é pouco para o tamanho da grandeza deles. Depois de se tornar municipal, vai se tornar de utilidade federal. Então, podem contar com meu voto.”



O coordenador do programa de Incentivos Econômicos para Conservação do ICV, Renato Farias, explicou que receber o título de utilidade pública traz a sensação de legitimidade e reconhecimento da presença do instituto em Alta Floresta.



“O ICV está no município há mais de 20 anos, e a partir daqui trabalha em vários outros municípios do nosso estado. Sempre trabalhamos com aspectos ambientais, sociais e econômicos. Eu acho que a trajetória do ICV é muito consolidada nessas práticas, sempre na busca por soluções.”



O ICV



Fundado em Mato Groso no dia 14 de abril de 1992, o ICV é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) apartidária, sem fins lucrativos, e reconhecida como de utilidade pública pela lei estadual nº 6.752/96.



Suas ações atingem tanto níveis internacionais, nacionais e estaduais nos temas de transparência, governança ambiental e políticas públicas, quanto o nível municipal por meio de experiencias práticas.



“Isso dá uma sensação de que a gente tem um reconhecimento da sociedade e isso nos coloca a necessidade de continuar contribuindo, continuar na construção de soluções e continuar no diálogo com os setores que estão aqui presentes”, finalizou Renato.