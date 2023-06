Condutor de um carro modelo Voyage, que ainda não teve a identidade revelada, morreu em batida com uma carreta, em trecho da BR-163, próximo ao rio Curupy e da entrada para Cláudia, na manhã desta quarta-feira (21). Outra ocupante do veículo, uma gestante, foi socorrida em estado grave. Motorista do veículo de carga saiu ileso. Informações preliminares dão conta de que o acidente ocorreu durante uma ultrapassagem.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi registrado no km 842, da BR-163. Placas do Voyage são do município de Cáceres. Informações iniciais são de que o carro realizava ultrapassagem quando bateu de frente com a carreta.

Registros mostram o carro totalmente destruído. Até o momento não há informações sobre o quadro de saúde da gestante socorrida em estado grave e encaminhada para atendimento médico. Motorista da carreta, identificado como Elis Gonçalves, não teve ferimentos.

O corpo de bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. O trânsito ficou paralisado no trecho.