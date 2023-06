Com o objetivo de proporcionar mais qualidade aos atendimentos e garantir uma boa experiência aos clientes e amigos, no último sábado (17), a Wavemax Internet inaugurou seu novo espaço em Carlinda. Tendo foco na qualidade dos serviços prestados e valorização da comunidade local, a loja está totalmente equipada para atender as demandas dos clientes.



O público pode ir até a loja para pagar a sua mensalidade, contratar os planos de internet, TV e Telefone, além de conhecer ainda mais sobre os serviços prestados. A loja está localizada na Rua Eva Sawaris, próximo ao Sicredi e ao lado do centro de treinamento W-Combat, no Centro do município. O espaço é aconchegante e conta com uma equipe de atendimento especializada.



Presente em cinco municípios, a Wavemax Internet nos últimos 10 anos, sob cuidados do CEO Luiz Cezar Dias Jorge, a empresa expandiu a atuação. Atualmente conta com dois escritórios em Alta Floresta, a matriz e uma filial, e escritórios em Paranaíta, Carlinda, Nova Monte Verde e Nova Bandeirantes. A Wavemax Internet é uma empresa voltada a soluções de tecnologia que tem como propósito conectar as pessoas.



"Vejo que nossa missão é levar soluções de tecnologia para o público doméstico, empresarial e rural", destaca o CEO, frisando que, "Diante desse posicionamento, entendo que a Wavemax trilha o caminho do desenvolvimento de soluções que agregam valor aos momentos de entretenimento e convivência familiar, bem como agrega valor aos produtos e serviços das empresas sejam urbanas ou do agronegócio".



Com foco na expansão, a empresa iniciou negociações para a implantação de um escritório no município de Apiacás, assim ampliando a rede de cobertura garantindo conectividade para a região.