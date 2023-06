Militares do 8º Batalhão de Polícia Militar seguem em diligências na busca por envolvidos em um roubo seguido de sequestro na Pista do Cabeça, zona rural do município de Alta Floresta. Três suspeitos entraram em confronto, foram socorridos, mas não resistiram e foram a óbito no Hospital Regional Albert Sabin.



O caso teve início na noite de ontem (21), uma das vítimas relatou à redação do site Nativa News que ao visitar o estabelecimento comercial da vítima sequestrada, um sargento da Polícia Militar aposentado, foi abordado por pelo menos três homens, armados, que o amordaçaram e vendaram a vítima, deixando ela presa em um banheiro. Conforme relatos da vítima, os suspeitos pediam por ouro e dinheiro, reviraram a residência e o estabelecimento, levando a caminhonete da vítima foi levada e o Sargento aposentado levado com os suspeitos.



Após conseguir se livrar das amarras, feitas com fita adesiva, e sair do banheiro, o homem pediu por socorro e a Polícia Militar foi acionada, após às 22h. Diligências foram então iniciadas e na manhã desta quinta-feira (22), próximo a localidade conhecida como "Marimbondo", um dos suspeitos foi localizado com a caminhonete levada na ação. O suspeito acabou sendo ferido em confronto com o militares.



No caminho ao Pronto Socorro do Hospital Regional, a guarnição foi abordada por um mulher que pedia por socorro. O segundo suspeito entrou em confronto com os militares, acabou ferido e também conduzido ao Hospital. A dupla, ainda não identificada oficialmente, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.



Os militares seguem nas buscas para a localização do Sargento PM levado na ação, um terceiro suspeito também foi localizado e entrou em confronto com os militares no final desta manhã. Duas armas de fogo foram apreendidas com os dois primeiros suspeitos localizados, sendo uma pistola Taurus 9mm e uma carabina Urko .22 com luneta acoplada.



A ocorrência segue em andamento, o Sargento aposentado Pedro Ramalho Lacerda, continua desaparecido.