O réu ainda aguarda outro julgamento por tentativa de feminicídio e cárcere privado

Um homem preso no ano de 2021 em investigações da Polícia Civil, realizadas pela Delegacia de Alta Floresta, foi condenado pela Justiça a mais de 66 anos de prisão pela prática de diversos crimes de estupro de vulnerável praticados contra a própria filha e suas sobrinhas.



As condenações do réu totalizam pena de 66 anos, 10 meses e 19 dias de reclusão, inicialmente em regime fechado. Na decisão judicial da Comarca de Alta Floresta, foi decidido pela manutenção da prisão preventiva, com o fim de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a segurança física e psíquica das vítimas.



As investigações conduzidas pela Delegacia de Alta Floresta, entre os meses agosto e setembro de 2021, resultaram na prisão do investigado e agora condenação do envolvido em múltiplos crimes de estupro de vulnerável contra sua filha e duas sobrinhas.



Além de violência, o criminoso usava o pretexto de brincadeiras infantis e ingênuas para cometer os abusos sexuais em desfavor das meninas. Ele também responde a tentativa de homicídio contra sua ex-esposa, ocasião em que manteve as crianças em cárcere privado, chegando a atirar contra os policiais civis que negociavam sua rendição, na época dos fatos. Em relação a esses crimes, o réu aguarda julgamento pelo Tribunal do Júri.



As duas investigações foram conduzidas pelo delegado André Victor de Oliveira Leite, que enfatizou a importância desta condenação. “Essa condenação é uma resposta para a sociedade, e um sinal de que crimes desta natureza serão tratados com a máxima seriedade e rigor pela Polícia Civil e pela Justiça”, disse o delegado.