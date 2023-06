Pedro Ramalho Lacerda se aposentou há dez anos da corporação. Após se aposentar, ele abriu um comércio na comunidade Pista do Cabeça, onde foi sequestrado durante um roubo.

Comandante Regional da Polícia Militar, Tenente Coronel Benedito, confirmou a localização do corpo do 2º Sargento PM RR Pedro Ramalho Lacerda, morto na noite de ontem (21) após ter o estabelecimento comercial, localizado na zona rural do município de Alta Floresta, invadido por três suspeitos.

Inicialmente o caso foi registrado e acompanhado em diligências como sequestro, no início da tarde o corpo foi localizado próximo a residência, com sinais de tortura antes da morte. Os três envolvidos na ação acabaram mortos em confronto com a Polícia Militar nesta quinta-feira (22).

O trio foi identificado e qualificado, todos possuíam passagens criminais, envolvidos com o tráfico de drogas no município.



O trio foi identificado e qualificado, todos possuíam passagens criminais, envolvidos com o tráfico de drogas no município.

PAULO RICARDO GONCALVES DE SOUZA

Data Nascimento: 01/07/1999

Passagens Criminais:

- Tráfico de drogas

- Uso ilícito de drogas

- Furto



UESLEI DA SILVA

Data Nascimento: 25/05/1998

Passagens Criminais:

- Associação criminosa

- Tráfico de drogas

- Corrupção de menores

- Uso ilícito de drogas

- Lesão corporal



MAURICIO ROSA DA SILVA

Data Nascimento: 08/03/1990

Passagens Criminais:

- Tráfico de drogas

- Uso ilícito de drogas

- Lesão corporal

O trio morreu em confronto, o corpo de Sargento foi localizado próximo ao local de onde foi levado. De acordo com o comandante da PM, o crime bárbaro chocou os militares e a comunidade. O sargento foi torturado, com requintes de crueldades teve o coração arrancado.