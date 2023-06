Em decisão publicada no Diário de Justiça desta quinta-feira (22), a juíza Ana Cristina Mendes, da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, determinou a soltura de 11 acusadas de integrar a facção criminosa Comando Vermelho, núcleo da cidade de Alta Floresta (803 km ao norte), liderado por Angélica Saraiva de Sá, vulgo “Baronesa ou Bibi”. A denúncia foi oferecida contra 36 suspeitos e muitos acabaram condenados.

Ação penal foi proposta pelo Ministério Público contra “Bibi” e outros 35 suspeitos, a maioria deles apenas pelo crime de organização criminosa e alguns também pelo crime de tráfico de drogas. De acordo com os autos, Bibi e outros suspeitos se instalaram na região de Alta Floresta em 2019 e, mediante divisão de tarefas e estruturalmente ordenados, praticaram crime de tráfico de drogas.

Investigações foram iniciadas no segundo semestre em 2019 e apontaram que Angélica era a líder da facção na região, sendo, inclusive, responsável por ordenar homicídios de pessoas, relacionados ao comércio de drogas.

“Extrai dos autos, informações que a organização criminosa está ligada não só a crimes de tráfico de entorpecentes, mas também, é responsável por diversos outros delitos que orbitam ao redor do comércio de entorpecentes, como roubos, homicídios e lesões corporais, uma vez que a denunciada Angélica elegeu como ‘cidade polo’ Alta Floresta/MT para concentrar as ações do grupo criminoso”, diz trecho dos autos.

Alguns denunciados acabaram sendo absolvidos, outros condenados a prisão em regime aberto, mas Bibi e outros 4 foram condenados sem poder recorrer em liberdade. Na decisão publicada nesta quinta (22) a magistrada expediu os alvarás de soltura de A.C.S., M.V.M., T.S.O., L.D.P., C.R.A., F.F.C., A.L.P., L.G.C., A.S.C., J.L.S. e A.C.R.N.

Fonte: Vinicius Mendes - Gazeta Digital