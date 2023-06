Outros dois criminosos que sequestraram e executaram o sargento aposentado da Polícia Militar, Pedro Ramalho Lacerda, em Alta Floresta, foram mortos em confronto com policiais militares. Com isso, o número total de mortos chega a 5, levando em consideração que outros 3 homens já haviam sido mortos anteriormente em confrontos. O corpo do sargento foi encontrado horas depois com sinais de tortura.



Os cinco mortos foram identificados como Uelton das Neves, de 30 anos e Walaci Alves, de 37 anos, Ueslei da Silva, 25, Mauricio Rosa da Silva, 33, e Paulo Ricardo Gonçalves de Souza, 24. Segundo informações da polícia, todos eles possuíam histórico criminal registrado em suas fichas.

Comandante Regional da Polícia Militar, Tenente Coronel Benedito, confirmou a localização do corpo do 2º Sargento PM RR Pedro Ramalho Lacerda, morto na noite de ontem (21) após ter o estabelecimento comercial, localizado na zona rural do município de Alta Floresta, invadido por três suspeitos.

Inicialmente o caso foi registrado e acompanhado em diligências como sequestro, no início da tarde o corpo foi localizado próximo a residência, com sinais de tortura antes da morte. Os cincos envolvidos na ação acabaram mortos em confronto com a Polícia Militar.