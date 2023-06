O corpo do sargento Pedro Ramalho Lacerda foi encontrado com sinais de tortura após ser sequestrado no estabelecimento comercial em que era proprietário

O corpo do Sargento PM RR foi sepultado na tarde desta sexta-feira (23) no cemitério municipal Jardim da Saudade, em Alta Floresta. Momentos de comoção marcaram a honraria prestada ao militar.



Familiares, amigos e militares da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros estiveram presentes, participando do cortejo iniciado às 14h na funerária e que passou pela rodovia MT-208 em frente ao Quartel da PM, seguiu até o cemitério.



Uma nota foi emitida pelo comando geral da Polícia Militar do estado de Mato Grosso.

É com pesar, que a Polícia Militar de Mato Grosso informa o falecimento do sargento da reserva remunerada Pedro Ramalho Lacerda, de 62 anos, ocorrido nesta terça-feira (22.06), na zona rural de Alta Floresta.

O militar foi vítima de um roubo seguido de sequestro, na noite anterior. Após serem informados do crime, os policiais militares do 9º Comando Regional iniciaram diligências, localizaram os infratores em uma região de mata e entraram em confronto com os três suspeitos do crime, que morreram na ação. Em seguida, o corpo do militar foi encontrado sem vida, com sinais de tortura.

O sargento Lacerda era natural da cidade de Patos, na Paraíba, e ingressou na corporação no ano de 1981, prestando grandes serviços dentro da instituição, em todo o Estado.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Alexandre Corrêa Mendes lamenta o brutal assassinato do policial militar e transmite as mais sinceras condolências aos familiares do sargento, bem como aos colegas de farda e amigos, que enfrentam esta dolorosa perda.

As informações sobre velório e sepultamento serão divulgadas em breve pelos familiares.