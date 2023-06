A caminhonete foi encontrada abandonada na 1ª Vicinal Norte, entre os bairro Boa Nova e Cidade Alta.

Um homem de 51 anos foi vítima de roubo na noite deste domingo (24) em Alta Floresta. Ao sair à noite para recolher o seu veículo, foi surpreendido por dois elementos de arma em punho, que levaram ouro, dinheiro, a caminhonete e o deixaram trancado em um quarto casa. Rondas foram realizadas, o veículo foi recuperado mas os suspeitos não foram localizados.



Conforme registro da Polícia Militar, a vítima, morador do bairro Boa Nova 2, relatou que por volta das 23h30 saiu para recolher sua caminhonete, uma Hilux, que estava do lado de fora do portão, quando adentrou o quintal foi surpreendido por dois elementos, um deles com uma arma, tipo pistola, em punho anunciando o roubo levando a vítima para o interior da residência.



Durante toda a ação, os dois suspeitos mantinham contato via telefone com uma terceira pessoa. Perguntaram à vítima "onde está o ouro" como se já soubessem que a vítima possuía o mineral. A vítima então entregou cerca de 80gm de ouro, mais a quantia de R$ 3 mil em moeda corrente. A dupla então deixou a vítima amarrada dentro de um dos quartos da casa e deixou o local com a caminhonete da vítima.



Ao conseguir se soltar, a vítima acionou a guarnição, que ao coletar as informações saiu em diligências. A caminhonete foi encontrada abandonada na 1ª Vicinal Norte, entre os bairro Boa Nova e Cidade Alta. Os suspeitos não foram localizados.



O caso de roubo foi registrado e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.