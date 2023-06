Investigação estima que ele está envolvido no furto de mais de 200 cabeças de bovinos na região

Um procurado pela Polícia Civil por furto de gado na região de Colíder foi preso no fim de semana, em Sinop. A investigação da Delegacia de Colíder estima que ele está envolvido no furto de mais de 200 cabeças de bovinos na região.

O investigado estava com a prisão preventiva decretada pela Comarca de Colíder e é líder de uma facção criminosa no município. Na sexta-feira (23.06), a equipe da delegacia conseguiu localizá-lo e cumprir o mandado.

No dia 16 de junho, a Delegacia de Colíder cumpriu um mandado de busca na residência de G.P.F, vulgo Pirata, contudo, três dias depois ele fugiu para Sinop. No dia 22 de junho, a Justiça decretou a prisão preventiva do investigado.

Outro integrante da quadrilha envolvida em furto de gado em Colíder foi preso no sábado (24), com apoio da PM. Foram cumpridos dois mandados de buscas e um mandado de prisão e recolhidos celular e diversos documentos.

De acordo com o delegado Breno Houly, na investigação, iniciada em meados de 2022, um dos integrantes em flagrante. Na ocasião, o criminoso tentou subornar dois policiais civis no momento da sua prisão e com ele foram recuperadas 60 cabeças de gado.