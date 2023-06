A esposa do passageiro acusou o motorista de passar a mão sua perna

Motorista de aplicativo aciona a Polícia após ser agredido pelo passageiro ao final da corrida. A esposa do passageiro acusou o motorista de assédio e o caso foi registrado como ameaça e lesão corporal, sendo encaminhado para à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.



Conforme registro da Polícia Militar, o fato ocorreu após às 21h desta segunda-feira (26) no município de Alta Floresta. A corrida terminou no bairro Cidade Bela, o motorista de 44 anos relatou aos militares que após a corrida o passageiro, um jovem de 24 anos, desferiu um soco no seu rosto e ainda o ameaçou dizendo que iria "chamar os manos".



A guarnição se deslocou até o local indicado pela vítima, no endereço a esposa do suspeito passou a relatar que também estava no veículo e que durante a corrida, o motorista passou a mão sua perna. Diante dos relatos, o caso foi registrado e encaminhado para as devidas providências.