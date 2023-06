Na noite de ontem, segunda-feira (26), a genitora de uma menor, de 13 anos, acionou a polícia para denunciar um homem de 41 anos por estupro de vulnerável. Ao ser questionada sobre o fato ocorrido ela relatou a guarnição, a mãe relatou estava na escola trabalhando e a menor (vítima) estava trabalhando na farmácia da tia, que em seguida após o fim do expediente de serviço a tia chamou a menor para ir jantar em sua casa porém a menor se recusou e disse que iria para casa.

A mãe chegou em casa e não encontrou a menor, com isso ela ligou para a tia da menor para saber do paradeiro dela e foi informada que ela após o serviço tinha ido para casa, em seguida a genitora procurou a menor pela cidade e na residência de outros parentes, mas não foi encontrada.

Segundo a mãe da menor, ela ficou esperando em casa e por volta das 22:00 horas a menor chegou com os cabelos bagunçados e quando ela questionou a menor sobre seu paradeiro ela se negou a dizer onde estava e negou mostrar o aparelho celular para vistoriar possível conversa via aplicativo com o suspeito e em determinado momento a menor apagou as mensagens de celular para não comprometer o suspeito.

Em conversa com a tia da menor, ela informou que a menor havia confessado para ela que estava em companhia do suspeito. Os militares indagaram a menor sobre o fato ocorrido e a mesma confessou ter tido um encontro com o suspeito e que "tiveram apenas carícias."

À polícia o suspeito negou ter tido algum encontro com a menor e acabou sendo detido e todos envolvidos encaminhados à Delegacia.