O Sistema Nacional de Emprego de Mato Grosso (Sine-MT), vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc-MT), disponibiliza nesta semana 3.749 mil novas oportunidades de empregos para profissionais que queiram ingressar no mercado de trabalho.

Os interessados devem procurar a unidade mais próxima dentre os 34 postos do Sine instalados em 31 municípios do Estado, com os documentos pessoais e o comprovante de residência. O município de Alta Floresta tem 15 oportunidades nesta semana, dentre elas: Auxiliar de produção, cobrador externo, zelador, repositor e entre outras.

Quem tiver interesse também pode verificar as vagas ofertadas acessando o portal https://empregabrasil.mte.gov.br/

Confira abaixo as vagas disponibilizadas.

Atendimento

Além do trabalho de intermediação de mão de obra, o Sine realiza serviço de habilitação do seguro desemprego, atendimento orientado sobre a utilização da Carteira de Trabalho Digital e Previdência Social. É preciso verificar na unidade a disponibilidade das vagas, que são ofertadas diariamente.



Os interessados devem comparecer ao posto de atendimento, portando documentos pessoais e comprovante de residência, facilitando os trâmites do atendimento. O local fica próximo ao acesso ao bairro Boa Nova 3, com horário de atendimento das 7h às 11h e das 13h às 17h.