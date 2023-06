O caminhão estava estacionado no pátio de um posto de combustíveis no setor B em Alta Floresta, durante o horário de almoço do motorista o veículo foi levado por um jovem, que acabou detido pela Força Tática, na zona rural do município, horas após o furto.



Conforme o proprietário do caminhão, um Mercedes Benz L1519 adaptado com tanque para atuar como pipa, o caminhão estava com um motorista contratado no serviço de molhagens das ruas não pavimentadas, prestando serviço à prefeitura municipal. Por volta das 10h da manhã desta terça-feira (27) o motorista estacionou o caminhão e seguiu para cumprir seu horário de almoço, ao retornar por volta das 12h, não localizou o veículo.



Ao sentir a falta do caminhão, o motorista de contato com o proprietário, que acionou o responsável da prefeitura para saber se o veículo havia sido removido por ele, diante a negativa, o proprietário procurou a Polícia Militar e registrou o furto do caminhão.



Assim que informado o furto, militares da Força Tática saíram em diligências, com apoio da Patrulha Rural localizaram, por volta das 15h, o suspeito conduzindo o veículo nas proximidades da comunidade Pista do Cabeça, zona rural do município, cerca de 80 quilômetros do núcleo urbano. O suspeito foi abordado em visível estado de embriaguez alcoólica e conduzido à Central de Operações da Polícia Militar.



Na Central o suspeito, o suspeito foi submetido ao teste de alcoolemia que apresentou resultado de 0,92 MG/L. Durante o percurso após ter furtado o veículo, o suspeito parou nos bares às margens da rodovia MT-325 para a ingestão de bebidas e seguia rumo à Pista do Cabeça. O suspeito informou aos militares que possui 19 passagens criminais. "Passagens de furto, estelionato, apropriação indébita, ameaça, injúria, só ocorrências desse jeito. A fala dele é muito desconexa, não deu para entender porque furtou o caminhão", apontou o Sargento Schimitz.



O veículo ficou à disposição do proprietário, que enviou uma equipe com motorista, mecânico e combustível. O suspeito foi encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.