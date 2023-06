O caso foi registrado pela Policia Militar no final da tarde de ontem (27) após a dupla empreender fuga em uma motocicleta ao notar a presença da viatura. A dupla foi abordada e conduzida, posteriormente, um terceiro suspeito acabou detido em posse de produtos entorpecentes. O trio e o material apreendido foram conduzidos à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.



Conforme registro da Polícia Militar, pouco após às 17h a guarnição realizava rondas de rotina no bairro Jardim Flamboyant, em Alta Floresta, quando avistou a dupla em uma motocicleta Honda CG Start, sem retrovisores e o condutor de chinelos, ao optar pela abordagem da dupla, o condutor saiu em alta velocidade sentido ao bairro Cidade Alta.



Durante a fuga, o condutor da motocicleta ignorava os sinais sonoros emitidos pela guarnição cometeu algumas infrações de trânsito, colocando em risco a sua vida e do garupa, assim como o risco de provocar um acidente. Em uma conversão o condutor acabou perdendo o controle e caindo. O garupa permaneceu no local da queda, o condutor continuou a fuga a pé, até ser alcançado e abordado.



Antes da abordagem, o suspeito arremessou seu aparelho celular, que ficou sobre o telhado de um residência em reforma, com o apoio dos construtores o celular foi recuperado. Inicialmente nada ilícito foi encontrado com a dupla, que no trajeto até a Central de Operações da Polícia Militar, mostrou preocupação com "quem buscaria o chá (forma em que a maconha é tratada no meio)".



As diligências continuaram com as informações repassadas pela dupla detida, e o terceiro suspeito foi detido em um veículo Ônix no bairro Novo Horizonte, próximo ao local onde a dupla iniciou a fuga. O suspeito foi abordado, com uma porção grande de substância análoga à maconha. Confirmando ser de sua posse, o suspeito permitiu uma busca em sua residência, onde foram localizadas uma balança de precisão, mais uma porção grande e duas menores da mesma substância.

Ainda na residência foram localizados 04 papelotes de substância análoga à cocaína e um papelote grande da mesma substância, junto com dois frascos de plástico e uma máquina de cartão.

Diante dos fatos o suspeito foi também conduzido à Central de Operações da Polícia Militar, o caso foi registrado como tráfico e associação para o tráfico de drogas, desobediência e dirigir veículo automotor sem permissão (CNH) gerando perigo.



O trio, dois com 18 anos e um com 25 anos, foi conduzido à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil junto com o material apreendido para as devidas providências.