O corpo de um jovem morador do município de Carlinda foi localizado no início da tarde desta quarta-feira (28) em Alta Floresta. A esposa esteve presente no local onde o corpo foi localizado, fazendo o reconhecimento, ela informou que viu a vítima apenas na última segunda-feira (26).



A Polícia Militar foi acionada informada da localização de um corpo, que estava em baixo de um sofá, na área de uma residência abandonada na rua T-6, em Alta Floresta. No local o fato foi confirmado e a Polícia Judiciária Civil foi acionada. Peritos da Perícia Oficial e Identificação Técnica também estiveram no local para os devidos procedimentos.



Conforme informou o Sargento Amarildo à redação do site Nativa News, a vítima estava embaixo de um sofá, com sinais de violência. "Aparentemente um homicídio, mais um para a conta da cidade, infelizmente. Aparentemente assassinado com pancadas na cabeça, com algum objeto contundente", apontou.



A esposa esteve no local e confirmou se tratar de Ailson Lemes Fagundes de 24 anos, morador do município de Carlinda. Em Alta Floresta a vítima procurava por um emprego, usuário de produto entorpecente, de acordo com a esposa, a vítima não possuía nenhum débito com o tráfico e lamanetava a morte cruel do esposo que não via desde a última segunda-feira (26).



O corpo foi recolhido e encaminhado ao IML na Politec de Alta Floresta para os devidos procedimentos. A morte passa a ser investigada pela Polícia Judiciária Civil.