O acidente foi registrado na tarde desta quarta-feira (28) na avenida Mato Grosso, bairro Cidade Alta, em Alta Floresta, envolvendo um veículo SUV e uma motocicleta, o condutor da motocicleta foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin.



Conforme informações repassadas por populares no local do acidente, o veículo Pajero Dakar HP, pertencente a um representante de vendas, deixava o estacionamento de uma loja de confecções, quando ao adentrar a avenida Mato Grosso o motociclista se chocou contra a sua traseira.



O motociclista seguia sentido bairro Cidade Alta para o Centro, não teve tempo de desviar do veículo que saia do estacionamento, com o impacto o condutor, de identidade não informada, sofreu ferimentos na região da face. Corpo de Bombeiros foi imediatamente acionado e prestou os primeiros atendimentos ao motociclista encaminhando ao Hospital Regional.



A Guarda Municipal de Trânsito foi acionada, os dois veículos foram recolhidos.