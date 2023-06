Militares do Corpo de Bombeiros, com apoio de mergulhadores, realizaram a localização e o resgate do corpo do garimpeiro morto durante trabalho de extração no rio Teles Pires. Fatalidade registrada nesta quarta-feira (28) no município de Paranaíta.



Fábio da Silva Rocha, de 30 anos, não retornou momentos após um deslize de pedras a uma profundidade aproximada de 30 metros. O jovem era garimpeiro de balsa, o acidente submerso ocorreu durante as primeiras horas na manhã de ontem.



Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de afogamento no garimpo próximo a Balsa do Cajueiro. Ao chegar no local, a equipe composta por três militares, iniciou as buscas e foi constatado que a vítima já não tinha mais sinais vitais, duas pedras haviam rolado sobre seu corpo.



Os trabalhos foram iniciados, as pedras grandes e redondas, aliadas a profundidade, dificultaram o trabalho dos militares, que com apoio de outros mergulhadores, já no final da tarde conseguiram retirar as pedras e resgatar o corpo do jovem.



O corpo foi conduzido até a balsa do Cajueiro, onde foi aguardada a chegada da Polícia Judiciária Civil e serviço funerário para os devidos procedimentos.