Foi realizada na terça-feira, dia 27 de junho, no auditório do Museu de História Natural de Alta Floresta (Unemat), reunião para eleição da nova diretoria do Conselho Municipal de Turismo de Alta Floresta (COMTUR). O encontro contou com presença de servidores públicos do município, e empresários do setor de turismo.

O COMTUR é um órgão consultivo, deliberativo, e de assessoramento do Poder Executivo Municipal, que tem por objetivo opinar, sugerir, indicar e propor medidas que tenham por finalidade o desenvolvimento da atividade turística. Foram eleitos representantes por seguimento. Para presidente e vice-presidente, foram eleitos por votação.

Além dos empresários do segmento, também estiveram presentes os secretários Robson Quintino [Governo, Gestão e Planejamento], Elói Almeida [Inovação e Desenvolvimento Econômico] e a Diretora de Turismo, Geiziana D. D. Nunes da Silva.

Ficaram como presidente e vice-presidente, Milton Alves dos Santos e Daize Leite, respectivamente. Também fazem parte da diretoria: Pesca Esportiva Titular: Milton Alves dos Santos, Suplente: Abigail de Almeida Carlini; Turismo de natureza, Titular: Vitória da Riva, Suplente: Carolina Michels Ruedell.

Representando Agências de Viagens ou operadoras, Titular: Daize Leite, Suplente: Roberto Carlos Caioni; Hospedagem: Titular: Fernão P. C. Penteado, Suplente: Edmara Dantas Rodrigues; Secretaria de Inovação e Desenvolvimento: Titular: Geiziana Das Dores Nunes da Silva, Suplente: José Luiz Augusto Teixeira.

Ainda fazem parte pela Secretaria de Esporte: Titular: Flávio Alencar Azambuja, Suplente: Pedro Henrique Salustiano; Secretaria de Cultura e Juventude: Titular: Elaine Cristina de Andrade Gonçalves da Silva, Suplente: Jane Bernadete de Paula; Secretaria de Governo e Gestão: Titular: Vanusia d Oliveira, Suplente: Robson Quintino de Oliveira; Representantes da UNEMAT: Titular: Luciene Castueira de Oliveira, Suplente: Jesus da Silva Paixão; Representantes do IFMT, Titular: Leticia de Oliveira Rosa, Suplente: Romário Rocha Souza.