Um homem, de 28 anos, foi detido nesta sexta-feira (30), por dirigir embriagado após se envolver em um acidente de trânsito na avenida do setor E, centro de Alta Floresta. Os agentes de trânsito foram atender a um acidente entre um Fiat/Uno Mille e um Onix.

No local, a equipe constatou que o motorista do Uno seguia pela avenida e colidiu na frente esquerda do Onix. A condutora relatou que estava parada na esquina da E-4 com intenção de atravessar a avenida “E”, que naquele local tem um ponto cego (árvores, arbustos e poste) que estava atrapalhando a visão, quando iniciou a travessia da avenida, foi atingida na frente esquerda do seu veículo, pelo veículo Uno.

Em conversa com o condutor do Fiat Uno, ele relatou aos agentes que seguia em frente na avenida no momento em que o veículo Onix adentrou na sua frente onde veio a colidir.

Os agentes perceberam que o condutor do veículo Fiat Uno estava com sinais visíveis de embriaguez. Ele apresentava, olhos vermelhos, forte odor de álcool no hálito, gestos e fala alterados. Foi realizado o teste de etilômetro que teve como resultado 0,63 mg/l. O homem foi detido e encaminhado à Delegacia Municipal.