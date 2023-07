O vereador Marcos Roberto Menin (MDB) e o deputado estadual Dilmar Dal Bosco (União Brasil) entregaram na tarde de quinta-feira (29), na Associação dos Policiais Penais, a entrega de 49 roçadeiras industriais multifuncionais para diversas associações da cidade e da rural.

Os 49 kits foram destinados pelo deputado Dilmar Dal Bosco em atendimento a um pedido do vereador Marcos Menin. As roçadeiras têm 7 funções e são extremamente eficientes no corte de grama leve e mato pesado, cerca viva e podem ser usadas como motopoda. Um avanço tecnológico que vai proporcionar maior agilidade na execução dos trabalhos.

“A Agricultura Familiar de Alta Floresta só tem a agradecer pela parceria e dedicação que o deputado Dilmar Dal Bosco tem como o nosso município. A entrega das 49 roçadeiras multifuncionais representa uma conquista importante que beneficiará os agricultores em seu dia a dia”, disse o vereador Marcos Menin.

O deputado Dilmar Dal Bosco agradeceu o governador Mauro Mendes pela liberação da emenda sua destinada para a aquisição das roçadeiras e destacou a atuação do vereador Marcos Menin.

"Estamos entregando esses equipamentos graças ao vereador Menin que pediu no meu gabinete e tem pedido tantas coisas para Alta Floresta, e nós priorizamos para atender, então, são máquinas simples, mas que auxiliarão muito. Quase todo o município será comtemplado com esses equipamentos, que vão melhorar a vida das pessoas", disse o deputado Dilmar Dal Bosco.

A chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar, Lenimar Paiva Amorim, enfatizou a parceria do governo e do deputado com o município para beneficiar a população.

"Essas roçadeiras multifuncionais vão melhorar muito a vida das de vocês porque vai proporcionar um trabalho de qualidade", disse Lenimar Amorim.

"Parabenizar o vereador Menin pelo evento, por esta entrega e tantas outras que a gente tem atuado em parceria, que continue esta parceria do vereador com o deputado para continuar gerando frutos e atendendo a Agricultura Familiar que tanto precisa de apoio", frisou o secretário Marcelo Souza.

O vereador Marcos Menin destacou também os recursos destinados pelo deputado Dilmar Dal Bosco para Alta Floresta, como três patrulhas mecanizadas equipadas com tratores, grades e roçadeiras, mais de 240 títulos de propriedades, mais de 15 uniformes para times de futebol, R$ 300 mil para o Clube de Voleibol, academia da melhor idade e academia da primeira idade em parceria com o Rotary Club, R$ 200 mil para reforma da Associação dos Moradores da Cidade Alta, R$ 150 mil para a Associação de Moradores do Jardim Araras, para iluminação do campo de futebol, R$ 350 mil para reforma do barracão da Associação de Moradores do Boa Nova, e participação na liberação de mais de R$ 3 milhões para a pavimentação do Jardim Renascer, e participação na pavimentação do Boa Nova II executada por meio de uma emenda destinada pelo deputado federal Juarez Costa (MDB), R$ 150 mil para o campo de grama sintética, e mais R$ 1 milhão destinados para Alta Floresta. Além de um poço artesiano e mais R$ 200 mil para a Associação dos Policiais Penais.

“Parabéns, obrigado deputado, continue ajudando Alta Floresta”, pediu Marcos Menin.

O evento contou com a presença dos vereadores Oslen Dias dos Santos - Tuti (PSDB), presidente da Câmara Municipal, Bernardo Patrício dos Santos (MDB), Douglas Pereira Teixeira de Carvalho (PSC) e José Vaz Neto - Zé Eskiva (PL), os secretários Eloi Luiz de Almeida [Inovação e Desenvolvimento Econômico] e Valdines Antônio Martins Rojas [Cidades].