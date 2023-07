O caso foi registrado no início da tarde deste sábado (01) no setor B em Alta Floresta, a vítima acionou a Policia Militar após ter sido agredida pelo amásio e este ter saído de casa levando seu aparelho e documentos pessoais. O suspeito foi detido em um bar enquanto fugia da guarnição.



Conforme registro da Polícia Militar, a mulher de 31 anos relatou que o amásio chegou em casa pouco após às 13h, a vítima relata que estava dormindo e foi acordada com o barulho da porta sendo arrombada. O suspeito então iniciou uma série de agressões, ameaçando matar a vítima, enforcando ela.



A vítima disse que conseguiu escapar do enforcamento e começou a gritar por socorro, momento em que o suspeito tomou seu aparelho celular e documentos pessoais, seguindo para um bar no bairro Cidade Alta. Após ouvir os relatos da vítima, os militares saíram em rondas no bar indicado pela vítima.



No bar indicado pela vítima, a motocicleta do suspeito foi localizada. O suspeito foi visto e perguntado o nome, então deu outro nome aos militares e seguiu. Ao perguntar sobre o proprietário da motocicleta no bar, o suspeito foi apontado deixando o estabelecimento adentrando em outro estabelecimento, pulando o muro dos fundos e iniciando uma fuga. O suspeito acabou sendo abordado.



Em revista pessoal foi encontrado o aparelho celular e os documentos da vítima. Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e conduzido à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências