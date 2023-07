O caso teve como vítimas duas meninas, ambas com 13 anos, na noite deste domingo (02) no município de Nova Bandeirantes. As vítimas pediram ajuda em uma farmácia, os dois suspeitos foram detidos momentos após e conduzidos por importunação sexual e embriaguez ao volante.



Conforme registro da Polícia Militar, um funcionário da farmácia acionou os militares relatando que duas adolescentes haviam adentrado o estabelecimento e que dois homens entraram logo em seguida. Que as meninas informaram que entraram ali para "fugir" do assédio sofrido na rua momentos antes.



No estabelecimento, as meninas relataram aos militares que seguiam pela rua quando um veículo Pajero passou por ela e o carona "mexeu" com elas, desferindo palavras de baixo calão com teor sexual. Que ao chegar na esquina, o veículo iniciou um retorno com a marcha ré, momento em que elas adentraram a farmácia. Os dois homens entraram na farmácia e compraram um engov, observando as meninas, em seguida deixaram o local. Neste momento, o atendente acionou a Policia Militar.



Em rondas, o veículo foi localizado, por volta das 19h30, no interior do veículo haviam 17 latas de cerveja geladas, prontas para o consumo, o condutor apresentava sinais de embriaguez alcoólica e recebeu voz de prisão. O segundo suspeito tentou resistir à abordagem, sendo necessário o uso de força e de algemas. A dupla foi conduzida.



Em checagem no sistema, foi constatado que um dos suspeitos detido possui passagem por estupro de vulnerável no município de Guarantã do Norte. Diante dos fatos a dupla com idades de 22 e 58 anos foi conduzida à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.