Três veículos de carga se envolveram em um acidente na BR-163, no km 851 em Sinop, na manhã desta segunda-feira (03). Por causa da colisão, as equipes operacionais da Concessionária Nova Rota do Oeste atuam na remoção dos veículos e limpeza da pista para posterior liberação do tráfego.

A equipe de resgate da Nova Rota do Oeste e do Corpo de Bombeiros estão no local e foi constatada a morte de um condutor. Um motorista saiu ileso e assinou termo de recusa de encaminhamento médico. O terceiro envolvido foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para uma unidade de saúde de Sinop.



As informações iniciais apontam para uma colisão frontal, seguida de tombamento. A Concessionária Via Brasil apoio na sinalização da ocorrência. A Politec, IML e Polícias Civil e Rodoviária Federal foram acionadas para as providências cabíveis. O tipo e a causa do acidente serão apontados pelos órgãos anteriormente citados.



Veículos envolvidos, Carreta Scânia R440 A 6X4 branca, placa Maringá/PR – motorista em óbito. Carreta Scânia R440 vermelha, placa de Sorriso /MT – motorista socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para unidade de saúde. Carreta VW 29 220 Meteor 6X4 branca, placa do Rio de Janeiro/RJ – motorista ileso seguiu viagem após o término da perícia