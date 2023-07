A mulher de 42 anos foi detida no final da tarde deste domingo (02) na zona rural do município de Apíacás. A criança de um ano foi deixada sob cuidados no abrigo, a mulher é suspeita de lesão corporal contra a outra filha, de dois anos e seis meses na noite de sábado (01), a criança foi encontrada após às 21h sob cuidados de caminhoneiros às margens de uma estrada rural, na ocasião o pai e um amigo foram presos por abandono de incapaz.



Conforme registro da Polícia Militar, os militares receberam informações de que a mulher seguia na estrada, a pé, com a criança no colo. A mulher foi acusada pelo marido de ter desferido um golpe de madeira na face da filha de pouco mais de dois anos. Ao prestar socorro para a criança, o pai acabou deixando ela sob cuidados de um amigo, que se envolveu em um acidente e deixou a menina com dois caminhoneiros, caso relatado pelo portal Nativa News neste domingo.

Ao sair em diligências, a mulher foi localizada, descalço, próximo a fazenda Canaã. A mulher relatou que passou a noite ao relento com a criança, a mulher e a criança estavam sujas, necessitando de cuidados básicos, a criança estava calma, a mulher relatou que a havia amamentando. Relatou ainda que seguia para uma fazenda onde trabalha.



A mulher foi conduzida junto com a criança para atendimento médico. A criança foi deixada no abrigo, a mulher conduzida à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências, o caso foi registrado pela Polícia Militar como maus tratos.