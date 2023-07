Foi realizado na tarde de sexta-feira, dia 30 de junho, o lançamento oficial da campanha “Alta Floresta Sem Fogo”, uma iniciativa da Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública, sob responsabilidade do Corpo de Bombeiros. Oficialmente a campanha se estende até o próximo dia 31 de outubro.

A presidente da Fundação Ecológica Cristalino, Vitória da Riva destaca a participação da entidade na campanha. “É uma alegria para nós que trabalhamos com sustentabilidade e biodiversidade fazer parte desta campanha. Essa campanha é importante, e é inaceitável termos fogo, seja no campo, como na cidade”, disse.

O Tenente Coronel BM Ranie Pereira Sousa, comandante do Comando Regional VII – Alta Floresta, destaca os esforços da Gestão Pública Municipal. “Quando vemos esses brigadistas, vemos a preocupação da gestão. Também quero parabenizar a secretária Gercilene e sua equipe pelo trabalho. Observamos que em Alta Floresta esse cuidado é constante. Aqui nós vemos que há um esforço de mitigar essa situação dos incêndios”, pontua.

Para o presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente (CONDEMA) e Diretor Regional da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), há uma sinergia de ações que envolvem Estado e município. “Esse é o objetivo de todos nós. Temos apoiado a prefeitura há vários anos. Ter um meio ambiente equilibrado e com ar de qualidade é uma preocupação de todos”.

Representando a Câmara de Vereadores, Ilmarli Teixeira, destaca que esse período traz uma reflexão. “Essa agenda ambiental nos faz refletir sobre a importância da biodiversidade”, disse. Ainda de acordo com ela, a fumaça e o fogo são elementos que trazem destruição e transtornos para a sociedade.

De acordo com a secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Gercilene Meira Leite, se há um avanço, é porque houve um entendimento da sociedade. “Essa campanha vem desde 2008, e se conseguimos avanços é porque a comunidade altaflorestense entendeu o objetivo da campanha. Já vivemos uma situação crítica e praticamente não víamos o céu da cidade. A ação de cada um irá refletir em bons resultados”, afirma.

Durante a cerimônia o secretário de Governo, Gestão e Planejamento, Robson Quintino, destaca que o papel da pasta é permitir o desenvolvimento de políticas púbicas municipais. “Nossa função é facilitar a dinâmica da gestão pública. Quero destacar os trabalhos da secretária e sua equipe. Na gestão Chico Gamba essa política ambiental é séria e construtiva”. Quintino destaca que, além da Gestão Municipal, também há players envolvidos e preocupados com essa agenda ambiental.

O prefeito Chico Gamba, durante seu discurso destacou os avanços da cidade nessa pauta. “Antigamente o cenário era bem diferente. E, se hoje vivemos uma nova situação, isso é mérito de todos”, disse. O prefeito ainda fez uma breve reflexão. “Há algum tempo estive no Estado do Pará e no retorno, ao chegar em um município lembrei de Alta Floreta. O município estava vivendo a mesma situação que nós superamos, e como era difícil de respirar lá. Consegui perceber a importância da campanha e na oportunidade comentei dos nossos avanços”, finaliza.