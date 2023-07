Imposto único será de 12,5% para os produtos

Estudo realizado pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) aponta que os preços de diversos produtos da cesta básica e da carne poderão sofrer aumentos significativos caso o texto da Reforma Tributária seja aprovado da forma como está proposto pelo Governo Federal.



As estimativas apontam que os impactos nos preços para o consumidor podem chegar a mais de 10%, como no caso da carne. De acordo com o levantamento, um quilo de carne, custando R$ 50, pode sofrer aumento de 10,3%, e passar a custar ao consumidor R$ 55,13. Isso porque o imposto cobrado atualmente em Mato Grosso sobre a carne é de 2%. Porém, com a proposta de reforma tributária, o imposto passará a ser de 12,5%.



Também sofrerão impactos com a reforma, os preços do pão francês, leite, açúcar, café, arroz, feijão e óleo de soja, que são produzidos em Mato Grosso e em outros Estados (confira abaixo).

No caso do feijão e do arroz, os aumentos nos preços serão de 12,5%, já que em Mato Grosso esses itens possuem isenção de impostos.



Os reajustes nos valores decorrerão uma vez, com a reforma tributária, os incentivos fiscais concedidos em Mato Grosso serão extintos, e um novo imposto, o IBS, passará a ser cobrado de forma única entre os Estados e municípios, sem considerar as diferenças regionais.



Veja como ficarão os preços de itens da cesta básica:



Pão francês – aumento de 9% ao consumidor

Atualmente: R$ 19 o quilo (imposto de 3,15%)

Com IBS: R$ 20,70 o quilo (imposto será de R$ 12,5%)



Leite – aumento de 9,7% ao consumidor

Atualmente: R$ 7 o litro (imposto de 3,34%)

Com IBS: R$ 7,61 o litro (imposto será de R$ 12,5%)



Carne – aumento de 10,3% ao consumidor

Atualmente: R$ 50 o quilo (imposto de 2%)

Com IBS: R$ 55,13 o quilo (imposto será de 12,5%)



Açúcar – aumento de 4,6% ao consumidor

Atualmente: R$ 3,50 o quilo (imposto de 7%)

Com IBS: R$ 3,66 (imposto será de 12,5%)



Café –

Produzido em MT: aumento de 9,8% ao consumidor

Atualmente: R$ 14,50 (imposto de 2,4%)

Com IBS: R$ 15,92 (imposto de 12,5%)



Produzido em outros Estados: aumento de 4,6% ao consumidor



Atualmente: R$ 14,50 (imposto de 7%)

Com IBS: R$ 15,17 (imposto de 12,5%)

Arroz –



Produzido em MT: aumento de 12,5% ao consumidor

Atualmente: R$ 25 o quilo (imposto de 0%)

Com IBS: R$ 28,13 (imposto de 12,5%)



Produzido em outros Estados: aumento de 4,6% ao consumidor

Atualmente: R$ 25 (imposto de 7%)

Com IBS: R$ 26,16 (imposto de 12,5%)



Feijão –

Produzido em MT: aumento de 12,5% ao consumidor

Atualmente: R$ 8 (imposto de 0%)

Com IBS: R$ 9 (imposto de 12,5%)

Produzido em outros Estados: aumento de 4,6% ao consumidor

Atualmente: R$ 8 (imposto de 7%)

Com IBS: R$ 8,37 (imposto de 12,5%)



Óleo de soja –

Produzido em MT: aumento de 8,5% ao consumidor

Atualmente: R$ 6 (imposto de 3,6%)

Com IBS: R$ 6,51 (imposto de 12,5)



Produzido em outros Estados: aumento de 4,6% ao consumidor

Atualmente: R$ 6 (imposto de 7%)

Com IBS: R$ 6,28 (imposto de 12,5%)