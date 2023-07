O caso foi registrado nesta terça-feira (04) após a vítima realizar pagamento via PIX acreditando que estava pagando concerto do celular da filha, que por coincidência estava em deslocamento para o município de Alta Floresta. Os dados do golpista foram todos informados, homem perdeu a quantia de R$ 1.065,00.



Conforme registro do 3º Pelotão de Polícia Militar, em Nova Monte Verde, a vítima reside na zona rural do município, que sua filha estaria em viagem para o município de Alta Floresta e que nesta terça o golpista fez contato via mensageiro WhatsApp, relatando ser de uma empresa em a filha da vítima se encontrava para concertar a tela do aparelho celular que estava quebrada.



O golpista ainda informou que o contato para pagamento devia ao fato da filha da vítima não ter acesso ao aplicativo para que ela mesma realizasse o pagamento. O golpista então repassou dados para o pagamento. Momentos mais tarde, o golpista fez novo contato, desta vez, solicitou uma transferência no valor de R$ 650,00, informando que seria para despesas médicas, informando outros dados para a nova transferência via PIX.



O homem passou a desconfiar quando um terceiro contato foi feito, solicitando outro valor para outros fins. A vítima ainda relatou que durante todo o tempo tentava contato com a filha, até que conseguiu falar com ela, que então afirmou ao pai que acabara de chegar ao destino, Alta Floresta, que não teve nenhum problema com o aparelho celular. Momento então que o homem confirmou se tratar de um golpe.



O caso foi então relatado à Polícia Militar, registrado com todos os dados informados pelo golpista e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.