O roubo foi registrado na noite desta quarta-feira (05) no centro do município de Alta Floresta, dois suspeitos armados adentraram o estabelecimento levando os valores em caixa, em uma rápida ação a Polícia Militar localizou os suspeitos em fuga, houve um confronto e um dos suspeitos acabou evoluindo a óbito. O segundo suspeito, menor de idade, foi apreendido.



Conforme registro da Polícia Militar, a ação da dupla durou poucos segundos, um dos suspeitos estava armado quando a dupla adentrou a farmácia, ambos permaneceram com capacete, anunciou o roubo, como não houve resistência, a dupla retirou todo o valor que havia no caixa, subtraiu um aparelho celular e fugiu em uma motocicleta NXR 150 Bros.



Ao ser comunicada do roubo, militares saíram em rondas e a dupla suspeita foi localizada no bairro Cidade Alta seguindo em fuga na avenida Mato Grosso. Durante as tentativas de abordagem, um dos suspeitos sacou a arma, momento em que a ação foi cessada pelos militares, que revidaram a agressão iminente. Após o confronto, o condutor perdeu o controle da motocicleta vindo a cair.



A dupla foi então abordada e identificada, ambos os suspeitos com passagens criminais. Foi então verificado que o condutor da motocicleta havia sido alvejado, sendo conduzido para o Hospital Regional, onde foi constatado o óbito. Identificado como Igor Marcelo Ramos da Silva de 23 anos, possuía quatro passagens por tráfico de drogas e uma por receptação.



O segundo suspeito, um adolescente de 15 anos, possui passagem por ato infracional equivalente à invasão de domicílio e dois de furto, foi apreendido com os materiais do roubo e conduzido à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.