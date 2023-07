Três pessoas foram conduzidas após operação da Polícia Militar na zona rural do município de Paranaíta. A operação apreendeu maquinários e inibiu a continuidade de ação de extração ilegal de minérios e destruição de fauna e flora. O garimpo ilegal foi denunciado e confirmado com imagens do Sentinel 2, satélite de monitoramento.



Conforme registro da Polícia Militar, a operação "Mata Virgem 9CR" contou com militares do 8º Batalhão e Força Tática, que estavam na região em frente da Patrulha Rural, realizando as rondas rotineiras. Com a denúncia de garimpo ilegal em uma área da fazenda Della Justina, e a constatação via satélite do último dia 18/06, a operação foi formada e agiu nesta quarta-feira (05/07).



No local foram identificadas as operações de extração de minério. Cinco pessoas foram abordadas, das quais três foram detidas, sem qualquer tipo de licença para a extração. Os militares identificaram, ainda, a degradação ambiental no local. Foram apreendidos um veículo, um trator e uma arma de fogo, calibre .22 adaptada.



Diante dos fatos constatados na operação, o caso foi registrado e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.