Apesar do registro recorde do mês de maio, a procura por voos com ou saída ou chegada em Alta Floresta tem queda nos primeiros cinco meses de 2023 – 1.º de janeiro a 31 de maio, o Município registrou 21,6 mil embarques e desembarques.

Um percentual de 0,63% mais baixo em relação ao mesmo período de 2022. Os dados são disponibilizados mensalmente pela Agência Nacional da Aviação Civil (ANAC).

Pelo relatório é possível acompanhar a evolução mês a mês. Maio registrou o ápice de buscas com 5.188 embarque e desembarques; 791 passageiros a mais do que em abril quando o número chegou a 4.397. Em março o número chegou a 3.903; fevereiro somou 3.518 embarques e desembarques e janeiro 4.596.

O número de aeronaves pousando e decolando caiu 4,88% neste ano em comparação com 2022, registrando 234 voos nos cinco meses.

Por conta das obras de modernização e ampliação, o Aeroporto de Alta Floresta – Piloto Osvaldo Marques Dias está fechado para voos executivos e de emergência durante períodos predeterminados, em horários que não impactam a operação dos voos comerciais.

Confira os horários de funcionamento do aeroporto até 31 de julho:

Segundas-feiras: 8h – 17h

Terças-feiras: 9h – 16h

Quartas-feiras: 8h – 17h

Quintas-feiras: 8h – 17h

Sextas-feiras: 8h – 17h

Sábados: 8h – 17h

Domingos: 8h – 17h

Confira os horários de fechamento até 31 de julho:

Segundas-feiras: 0h – 8h; 17h – 23h59

Terças-feiras: 0h – 9h; 16h – 23h59

Quartas-feiras: 0h – 8h; 17h – 23h59

Quintas-feiras: 0h – 8h; 17h – 23h59

Sextas-feiras: 0h – 8h; 17h – 23h59

Sábados: 0h – 8h; 17h – 23h59

Domingos: 0h – 8h; 17h – 23h59