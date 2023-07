A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) publicou, nesta quinta-feira (06.07), edital do processo seletivo simplificado com formação de cadastro reserva para os oito hospitais geridos pelo Estado, sendo eles os regionais de Sorriso, Cáceres, Colíder, Alta Floresta, Rondonópolis, Sinop, além do Hospital Estadual Santa Casa, em Cuiabá, e Hospital Metropolitano, em Várzea Grande.



As inscrições iniciam nesta quinta-feira e seguem até o dia 20 de julho pelo link http://www.seplag.mt.gov.br/hospitais . Para a inscrição, é necessário ter idade mínima de 18 anos e anexar os documentos previstos no edital, dentre eles documento de identificação que contenha foto e CPF; currículo profissional e documento de comprovação de experiência; título; diploma; certificado de cursos; inscrição no Conselho de Classe competente; e laudo médico, quando concorrer a vaga de PCD.



O interessado terá que optar por somente uma das unidades hospitalares e se candidatar a apenas um dos cinco perfis ofertados, sendo eles: nível superior assistencial, técnico assistencial, superior administrativo, médio administrativo e fundamental administrativo.



O nível superior assistencial envolve: médico, médico auditor, médico do trabalho, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, farmacêutico, nutricionista, assistente social, fonoaudiólogo, enfermeiro auditor, biomédico e terapeuta ocupacional.



Por sua vez, os perfis profissionais para o nível técnico assistencial são: técnico em enfermagem, técnico de laboratório, técnico de patologia, técnico de imobilização ortopédica, técnico de radiologia.



O nível superior administrativo dispõe dos seguintes perfis: administrador, contador, engenheiro do trabalho, engenheiro, arquiteto, analista administrativo, analista de TI - suporte de rede e analista de TI - sistema operacional.



O nível médio administrativo é composto pelos perfis de assistente administrativo, técnico de segurança do trabalho, faturista, técnico de informática, secretária, condutor de ambulância, auxiliar de farmácia. Já o nível fundamental administrativo conta com os perfis arquivista, maqueiro, recepcionista e telefonista.



Para todos os perfis profissionais previstos no processo seletivo simplificado será respeitado o quantitativo mínimo de vagas para Pessoas com Deficiência (PcD), conforme legislação específica.



Seleção



A seleção do candidato ocorrerá por meio de avaliação de títulos e experiência profissional (de caráter eliminatório e classificatório), de acordo com o perfil/função e com a pontuação estabelecida no edital.