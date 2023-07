Alta Floresta está mais uma vez bem representada e tem motivos de sobra para se orgulhar de seus artistas. Na última quarta-feira, o Centro de Artes Expressão enviou duas delegações de bailarinas e bailarinos rumo a Goiânia-GO e Curitiba-PR para participar de eventos simultâneos: o Festival Internacional Dança Goiás e o Prêmio Curitiba na Dança, ambos realizados na primeira semana de julho.

Desde a última quarta, 05, a capital goiana é ocupada por mais de dois mil bailarinos de 24 estados que pretendem disputar prêmios totalizando R$50 mil, trocar experiências e fazer oficinas com professores brasileiros, europeus e das Américas. É no meio dessa multidão que encontramos o trio de bailarinas alta-florestenses Marina Agustini, sua mãe Nina Rodrigues e a Profª Cassiane Leite, que novamente se orgulha das conquistas de sua aluna com a coreografia de Danças Urbanas “Agito!”, vencedora de festivais mato-grossenses e selecionada para a Mostra Competitiva no palco do Centro Cultural Oscar Niemeyer.

Enquanto isso, começando na sexta-feira (07) no fabuloso Teatro Ópera de Arame, a metrópole paranaense recebe o conjunto formado por Joaquim Agustini, Kelliane Araújo, Lucca Agustini, Manuela Galvano dos Santos e Miguel Bosi Bairrada, que apresentará a coreografia “Sobrevivendo ao Caos”, igualmente premiada em Mato Grosso e selecionada para a Mostra Kids deste evento.

Estar em dois lugares ao mesmo tempo só é possível graças à dedicação incondicional das mães e pais desses jovens talentos que, aceitando o desafio, viajam milhares de quilômetros em busca de elevar a cultura de Alta Floresta, viver momentos extraordinários e, quem sabe, voltar para casa com mais um troféu.

Sob a direção da Profª Cassiane Leite, o Estúdio de Dança Corpo em Movimento iniciou um projeto selecionado pelo Edital MT Criativo, da Secretaria de Estado de Cultura (Secel/MT), que está transformando a história desse empreendimento. Por meio de um aporte financeiro, além de subsidiar consultorias pedagógicas, de marketing e gestão, o Governo de Mato Grosso está proporcionado uma mudança muito importante na identidade visual e também em sua área de atuação: a escola de dança fundada em 2014 passou por um rebranding e agora se chama Centro de Artes Expressão.

Para além da projeção de novos horizontes artísticos, este acontecimento possibilita a retomada da expansão do Negócio Criativo que teve início em 2019 e foi interrompida pela pandemia. O lançamento deste projeto ocorrerá durante a primeira Mostra de Dança que será realizada sob o novo nome no mês de agosto.