Igor Marcelo Ramos da Silva, 23, morto após roubar uma farmácia em Alta Floresta (803 km ao norte) na noite de quarta-feira (5) foi condenado em maio deste ano por furtar diversos eletrodomésticos no município.

Conforme autos do processo, crime ocorreu na noite de 10 de fevereiro de 2019 no bairro Boa Vista. Com 19 anos à época, jovem invadiu uma casa, ingeriu bebidas alcoólicas, vomitou na sala e furtou diversos pertences da vítima.

Na lista dos itens furtados, vítima destacou objetos diversos, a exemplo de televisão, Xbox 360, batedeira, panela, notebook, liquidificador, botijão de gás e um Kindle. Ao todo, prejuízo chegou até R$ 10 mil segundo o morador da residência.

Juiz da 5ª Vara de Alta Floresta, magistrado Alexandre Sócrates Mendes, apontou grau de reprovabilidade na conduta do jovem, sobretudo por deixar garrafas espalhadas e vomitado durante o crime.

Após analisar o crime, juiz fixou pena de 2 anos e 3 meses de reclusão. Contudo, magistrado apontou que a condenação seria cumprida em regime aberto, considerando o artigo 33 do Código Penal que diz que o "condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto".

Igor morreu baleado após tentar fugir da polícia durante a noite de quarta-feira. Suspeito e comparsa, um adolescente de 15 anos, invadiram uma farmácia e roubaram celulares e dinheiro dos presentes no estabelecimento.