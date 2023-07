Uma jovem procurou a Central de Operações da Polícia Militar para relatar um episódio de assédio sexual sofrido em uma Unidade Básica de Saúde em Alta Floresta. O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.



Conforme registro da PM, a vítima informou que procurou a unidade de saúde, no centro do município, na última terça-feira (04), que por volta das 14h passou pelo atendimento médico quando o médico, um homem de 78 anos, teceu comentários sobre as partes íntimas da vítima, passando a mão e finalizar com um tapa. Ao finalizar a consulta e sair do consultório, o médico ainda tentou puxar a jovem pelo braço, que o empurrou e deixou o local.



A vítima relatou ter se sentido constrangida e com muita vergonha. Somente a noite teve coragem de contar ao seu esposo, que então a encorajou a registrar o ocorrido. A jovem foi orientada à procurar a Polícia Judiciária Civil para representar contra o médico.