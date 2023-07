O acidente aconteceu nesta sexta-feira (07) na rodovia MT-160, sentido ao município de Apíacás. O condutor do veículo era um jovem, que recebeu atendimento médico no hospital municipal. O veículo ficou parcialmente submerso.



Conforme informações repassadas à redação do site Nativa News, o condutor relatou que seguia do município de Sinop, a cerca de 10km do núcleo urbano do município, perdeu a visibilidade devido a poeira, não notando uma ponte seguida da curva, vindo a cair com o veículo no rio.



O veículo é um Iveco, modelo Daily para transporte de cargas. O condutor sofreu escoriações e teve danos materiais no veículo. O caso foi registrado pela Polícia Militar.