A Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta MT aprovou na sessão ordinária da última terça-feira, dia 04 de julho, a Indicação número 292/2023, de autoria da vereadora Ilmarli Teixeira (PT), solicitando ao Prefeito Valdemar Gamba, a necessidade de desenvolver projeto em parceria com o Lions Clube de Alta Floresta voltado ao descarte e encaminhamento ambientalmente adequado do lixo eletrônico produzido pela Administração Municipal no âmbito da Administração Direta, Indireta, Autarquias, Empresas Públicas e Consórcios Públicos, em prol do Hospital do Câncer de MT e outras instituições públicas municipais.

De acordo com a parlamentar, a campanha do Lions Club tem os objetivos de apoiar o Hospital de Câncer de Cuiabá aplicando o valor arrecadado em máquinas e equipamentos que auxiliam no tratamento dos pacientes, e contribuir para o meio ambiente, pois o descarte incorreto do lixo eletrônico é nocivo devido aos seus mais variados componentes.

Dentre os materiais coletados através da campanha estão: Ar condicionado, Aparelho celular, Aparelho DVD, Aparelho fax, Gabinetes de computadores, HD, Leitor de cartões internos, Microondas, Leitor de CD/DVD/Disquete, Memória, Monitor de tubo e led, Motor elétrico, Nobreak, Placa fax, modem, dentre outros.

“Em todos os setores da administração pública temos equipamentos eletrônicos em desuso, causando acúmulo de lixo e prejuízo ao meio ambiente que se acumulam, alem dos itens que são depositados nas lixeiras para a coleta de lixo”, disse a parlamentar em sua justificativa. “Por isso, faço a presente indicação porque esses materiais seriam corretamente destinados e o valor seria revertido ao Hospital do Câncer de MT e outras instituições públicas municipais”, salientou a vereadora Ilmarli.