O roubo aconteceu na noite desta sexta-feira (07) em uma propriedade às margens da rodovia MT-208, área urbana do município de Alta Floresta, próximo a praça de pedágio. As vítimas foram rendidas por quatro elementos armados, que procuravam por ouro e dinheiro. Vários objetos de valor foram levados, assim como os aparelhos celulares e o veículo.



Conforme registro da Polícia Militar, a vítima tem 76 anos e relatou que estava em casa, na sala e sua esposa na cozinha. Quando por volta das 20h ouviu um funcionário chamando por ele, quando abriu a porta, se deparou com o funcionário rendido por quatro homens armados, usando balaclava, que anunciaram o roubo. A casa foi invadida e os homens pediam por ouro e dinheiro.



A vítima relatou ainda que foi obrigada a se deitar no chão da sala, a esposa quando percebeu a movimentação, saiu da cozinha e desmaiou ao ver o esposo deitado no chão e o suspeito com uma arma apontada para sua cabeça. A vítima então pediu ao suspeito que parecia estar coordenando a ação, que desse água para a sua esposa e acompanhou os outros elementos, que reviraram toda a casa e ainda se dividiram e invadiram a casa ao lado, onde reside um funcionário com a sua família.



Das residências foram levados vários objetos de valor, que as vítimas não souberam precisar exatamente devido ao estado de choque em que se encontravam, todos os aparelhos celulares e a caminhonete Hilux da vítima. Assim que conseguiram, as vítimas solicitaram apoio da Polícia Militar. Rondas foram iniciadas na busca pelos suspeitos.



O veículo da vítima foi localizado, abandonado, na comunidade Bonfim, próximo a uma plantação de milho. Rondas foram continuadas e na 3ª Oeste, sentido a rodovia MT-208, um veículo Jeep Renegade foi abordado, o condutor do veículo tentou quebrar o aparelho celular ao perceber a abordagem da Força Tática, que seguia em apoio nas buscas pelos suspeitos.



O condutor apresentou resistência, sendo contido e algemado. No interior do veículo foi localizada uma balaclava e documentos pessoais de homens que possuem passagens criminais de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal, entre outras. A vítima reconheceu o conduzido como sendo um dos homens que invadiram a sua residência.



Diante dos fatos o caso foi registrado e segue sendo investigado pela Polícia Judiciária Civil.